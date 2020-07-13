Москвичам объяснили новые правила организации экскурсий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Требования санитарной безопасности будут действовать на экскурсиях в Москве, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.
С 13 июля в числе прочего стало возможно проведение экскурсий как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях без использования посадочных мест в зрительных залах для посетителей. Нужно будет носить маски, перчатки, соблюдать безопасную дистанцию. Организаторы должны обеспечить заполняемость помещений не более чем на 50%.
Санитарные требования и стандарты качества, введенные с учетом риска распространения коронавирусной инфекции, коснутся музеев, парков, объектов туристического интереса и гостиниц города.
В частности, на ВДНХ обзорные экскурсии по парку одновременно сможет посещать не более 10 человек, а в музеях – не более пяти. Продажа билетов пока доступна только онлайн. На входе и выходе необходимо будет обработать руки антисептиком.
С понедельника в столице отменен обязательный масочный режим на улицах. При этом средства защиты потребуются в общественных местах, в транспорте и магазинах.
Снимается ограничение на работу образовательных учреждений. Горожане могут посещать вузы, в том числе для прохождения аттестации или сдачи экзаменов.
Начинают полноценно функционировать секции, кружки, досуговые центры, детские лагеря, развлекательные комплексы и дискотеки. Количество одномоментных посетителей ограничили на отметке 50% от общей вместимости площадок. Массовые мероприятия на открытом воздухе пока запрещены.
Сняты ограничения в сфере бизнеса, предоставления услуг и некоторых других видов деятельности. За организациями остается право выбирать, будут ли сотрудники работать из офисов или с удаленного доступа.
В Москве вступило в силу новое снятие ограничений
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: