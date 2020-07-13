Москвичам объяснили новые правила организации экскурсий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Требования санитарной безопасности будут действовать на экскурсиях в Москве, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.

С 13 июля в числе прочего стало возможно проведение экскурсий как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях без использования посадочных мест в зрительных залах для посетителей. Нужно будет носить маски, перчатки, соблюдать безопасную дистанцию. Организаторы должны обеспечить заполняемость помещений не более чем на 50%.

Санитарные требования и стандарты качества, введенные с учетом риска распространения коронавирусной инфекции, коснутся музеев, парков, объектов туристического интереса и гостиниц города.

В частности, на ВДНХ обзорные экскурсии по парку одновременно сможет посещать не более 10 человек, а в музеях – не более пяти. Продажа билетов пока доступна только онлайн. На входе и выходе необходимо будет обработать руки антисептиком.

С понедельника в столице отменен обязательный масочный режим на улицах. При этом средства защиты потребуются в общественных местах, в транспорте и магазинах.

Снимается ограничение на работу образовательных учреждений. Горожане могут посещать вузы, в том числе для прохождения аттестации или сдачи экзаменов.

Начинают полноценно функционировать секции, кружки, досуговые центры, детские лагеря, развлекательные комплексы и дискотеки. Количество одномоментных посетителей ограничили на отметке 50% от общей вместимости площадок. Массовые мероприятия на открытом воздухе пока запрещены.

Сняты ограничения в сфере бизнеса, предоставления услуг и некоторых других видов деятельности. За организациями остается право выбирать, будут ли сотрудники работать из офисов или с удаленного доступа.