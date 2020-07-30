Собянин: снижение суточной заболеваемости COVID-19 в Москве в ближайшее время маловероятно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в столице в ближайшее время вряд ли снизится, считает Сергей Собянин. По его словам, ситуация стабильна.

"Мы говорили о том, что за месяц показатели выявляемости [заболевания] снизились более чем на 7%, на самом деле надо смотреть [и сравнивать] пиковые заболевания с тем, что сейчас происходит. От пика заболеваемости до сегодняшнего дня объем выявленных новых больных снизился в 10 раз... Мы вышли на минимальный уровень, ниже которого опускаться уже не будем", – сказал глава города в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, в Москве передвигаются миллионы людей, сотни тысяч приезжают из других регионов. "И, конечно, лелеять надежду, что мы уйдем в ноль или в какие-то минимальные значения вряд ли приходится. Поэтому в ближайшие недели будет продолжаться такая же картина, как и в предыдущем месяце. То есть мы будем находиться в коридоре от 650 до 700, плюс–минус 50", – пояснил мэр.

Собянин считает, что аналогичная картина ожидается по числу госпитализаций с коронавирусом, выявленных случаев коронавирусной пневмонии и по другим показателям. Он предупредил, что положение может осложниться в период обострения сезонных заболеваний. Чтобы избежать этого, нужно раньше, чем в предыдущие годы, начать делать прививки от гриппа, подчеркнул глава города.

Мэр уточнил, что порядка 6,5 тысячи больничных коек остаются развернутыми для пациентов с COVID-19.

"Что касается стационарных больниц, которые находятся в режиме работы с ковидом, осталось 6,5 тысяч коек. Напомню, что на пике у нас было 23 тысячи коек. Это означает, что подавляющее число больниц переведены или находятся в процессе перехода в работу в обычном режиме", – отметил Собянин.

В то же время мэр подчеркивал, что массовые мероприятия в городе будут запрещены до конца августа.

За последние сутки в стране подтвердили 5 509 случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах страны, всего в РФ зарегистрировано 834 499 случаев. На Москву приходится 240 664, в том числе 678 новых.