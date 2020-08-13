Планов по введению ограничений в Москве с 15 сентября нет – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин назвал слухами информацию о повторном введении ограничений из-за COVID-19 в Москве. Об этом мэр заявил в эфире телеканала "Россия 24".

По некоторым данным, запреты могут установить с 15 сентября.

"По поводу 15 сентября – эти слухи бесконечные, они просто поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил – никаких планов на этот счет нет", – заявил Собянин.

Кроме того, мэр высказался о работе кинотеатров и театров. Он заявил, что заведения могут нормально работать даже при 50-процентной рассадке в зрительных залах.

"Если мы окажемся на самоизоляции, то будет не до кино, пока ничего к этому не располагает, обстановка позволяет нормально работать театрам и кинотеатрам, но с теми ограничениями, которые мы ввели, – до 50% посадочных мест", – объяснил Собянин.

В июле мэр оценил ситуацию с коронавирусом в Москве и заявил, что у столицы есть шансы избежать введения повторных ограничительных мер из-за коронавируса. Тогда Собянин отметил, что риски существуют, но намечается положительная тенденция.

В интервью телеканалу "Россия 24" мэр рассказал, что масочный режим в городе сохранится еще на несколько месяцев. Использовать средства индивидуальной защиты следует в транспорте, в общественных местах, а также в торговых центрах и офисах.

Собянин рассказал, что празднование Дня города в Москве будет ограничено, особенно в части массовых мероприятий. Мэр объяснил, что ситуация пока не позволяет отметить памятную дату полномасштабно.

