Москва имеет шансы избежать повторного ввода ограничений из-за COVID-19 – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

У Москвы есть шансы избежать введения повторных ограничительных мер из-за коронавируса, сообщил Сергей Собянин в интервью радио "Комсомольская правда".

При этом мэр подчеркнул, что есть и вероятность того, что инфекция снова начнет распространяться.

"Я считаю, что у нас все-таки больше шансов избежать этого. Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки", – заявил Собянин.

По словам главы города, в сравнении с Москвой коронавирус распространялся по Московской области с задержкой на 2–3 недели, по Санкт-Петербургу – на месяц, по Дальнему Востоку – на 1,5 месяца.

За последние сутки в столице подтвердили 531 новый случай коронавирусной инфекции. Отмечается, что это самый низкий показатель с начала апреля.

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 4,19 на 100 тысяч населения. По этому показателю Москва занимает 41-е место среди российских регионов. Кроме того, в столице самый низкий темп прироста новых случаев COVID-19 в РФ – 0,2%.

За сутки в России подтвердили 6 428 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в России зарегистрировано 752 797 случаев коронавирусной инфекции. Это на 0,9% больше, чем днем ранее.

За последние сутки в стране умерли 167 человек с коронавирусом, за весь период – 11 937 человек. Выписано по выздоровлении за прошедшие сутки 8 443 человека. За весь период инфекцию победили 531 692 человека.

