Число новых случаев заболевания COVID-19 в Москве продолжает снижаться

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

За последние сутки в столице подтвердили 531 новый случай коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

Отмечается, что это самый низкий показатель с начала апреля. 48,2% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,5% – от 46 до 65 лет, 8,8% – от 66 до 79 лет, 6,5% – старше 80 лет, 8% – дети.

За сутки в России подтвердили 6 428 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в России зарегистрировано 752 797 случаев коронавирусной инфекции. Это на 0,9% больше, чем днем ранее.

Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Москве, Московской области, Северной Осетии, Ненецком автономном округе и Курской области, Дагестане, Калининградской области, Карачаево-Черкесии, Калужской, Брянской, Новгородской областях и Татарстане.

За последние сутки в стране умерли 167 человек с коронавирусом, за весь период – 11 937 человек. Выписано по выздоровлении за прошедшие сутки 8 443 человека. За весь период инфекцию победили 531 692 человека.