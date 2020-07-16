Москва занимает 41-е место по количеству новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве число новых случаев коронавируса составляет 4,19 на 100 тысяч населения, свидетельствуют данные Росстата.
По этому показателю Москва занимает 41-е место среди российских регионов. Кроме того, в столице самый низкий темп прироста новых случаев COVID-19 в РФ – 0,2%.
За последние сутки в России подтвердили 6 428 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. На Москву пришелся 531 случай, на Свердловскую область – 349, Санкт-Петербург – 256, Ханты-Мансийский АО – 252, Нижегородскую область – 221.
Всего в России зарегистрировано 752 797 случаев коронавирусной инфекции. Это на 0,9% больше, чем днем ранее. За сутки в стране умерли 167 человек с коронавирусом, за весь период – 11 937 человек.
В России завершили доклинические испытания вакцины от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: