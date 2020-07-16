Москва занимает 41-е место по количеству новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 4,19 на 100 тысяч населения, свидетельствуют данные Росстата.

По этому показателю Москва занимает 41-е место среди российских регионов. Кроме того, в столице самый низкий темп прироста новых случаев COVID-19 в РФ – 0,2%.

За последние сутки в России подтвердили 6 428 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. На Москву пришелся 531 случай, на Свердловскую область – 349, Санкт-Петербург – 256, Ханты-Мансийский АО – 252, Нижегородскую область – 221.

Всего в России зарегистрировано 752 797 случаев коронавирусной инфекции. Это на 0,9% больше, чем днем ранее. За сутки в стране умерли 167 человек с коронавирусом, за весь период – 11 937 человек.