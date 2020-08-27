Гостей праздничных площадок в День города ждут мастер-классы по живописи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Почти 3 тысячи художественных работ создадут на пленэре гости праздничных площадок в День города, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Участники художественных мастер-классов под открытым небом создадут зарисовки по мотивам картин знаменитых русских художников, изобразят достопримечательности районов Москвы и попробуют свои силы в различных стилях – от реализма до кубизма.

Принять участие в занятиях смогут дети старше пяти лет, при наличии свободных мест в них могут участвовать и взрослые. Занятия бесплатные. Гостям раздадут индивидуальные наборы для творчества, а мольберты поставят на расстоянии минимум 1,5 метра друг от друга. Кроме того, участникам необходимо быть в маске.

Мастер-классы организуют на 19 площадках. В шести столичных парках – "Южное Бутово", "Кузьминки", Измайловский, "Останкино", "Красная Пресня" и "Певческое поле" – они будут проходить в режиме нон-стоп с 10:00 до 22:00.

Также мероприятия пройдут на Ореховом бульваре, на бульваре Дмитрия Донского, пересечении улиц Соколово-Мещерской и Юровской, в сквере у Гольяновского пруда, на бульварной зоне 16-го микрорайона в Зеленограде и на улице Городецкой.

Для москвичей также организуют 24 сеанса интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?" и QUIZARENA в Таганском парке и парке Красная Пресня. В них смогут поучаствовать 1 152 человека. Ведущими игр станут знаменитые знатоки – Анатолий Вассерман, Андрей Козлов, Елизавета Овдеенко, Елена Потанина, Ровшан Аскеров и другие.

День города отметят 5 и 6 сентября на более 40 площадках. На этот раз его темой станут московские музеи. Значительную часть программы посвятят художественному творчеству.