Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:36

Москвичей пригласили на интеллектуальные игры "Что? Где? Когда?" в День города

город праздники День города-2020 общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичей в День города ждет 24 сеанса интеллектуальных игр в Таганском парке и парке Красная Пресня, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские Сезоны".

Как отмечается, регистрация на мероприятия откроется 26 августа в 16:00.

"В Таганском парке и парке Красная Пресня проведут 24 сеанса интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?" и QUIZARENA, в которых смогут поучаствовать 1 152 человека. Вести их будут знаменитые знатоки – Анатолий Вассерман, Андрей Козлов, Елизавета Овдеенко, Елена Потанина, Ровшан Аскеров и другие", – говорится в сообщении.

Также на площадке будет представлено все разнообразие викторин Москвы в формате КВИЗ.

В этом году Москве исполняется 873 года. Для ценителей активного отдыха организаторы подготовили специальную программу на 12 площадках. Так, дети и взрослые смогут развлечься в скейт-парках, посетить тренировки по сапсерфингу, а также поуправлять беспилотниками.

В честь Дня города бесплатный доступ для посетителей предоставят 90 музеев и выставочных залов Москвы. Праздничную программу подготовят и столичные парки. В нее войдут в том числе мастер-классы для детей.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать