Москвичей пригласили на интеллектуальные игры "Что? Где? Когда?" в День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичей в День города ждет 24 сеанса интеллектуальных игр в Таганском парке и парке Красная Пресня, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские Сезоны".

Как отмечается, регистрация на мероприятия откроется 26 августа в 16:00.

"В Таганском парке и парке Красная Пресня проведут 24 сеанса интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?" и QUIZARENA, в которых смогут поучаствовать 1 152 человека. Вести их будут знаменитые знатоки – Анатолий Вассерман, Андрей Козлов, Елизавета Овдеенко, Елена Потанина, Ровшан Аскеров и другие", – говорится в сообщении.

Также на площадке будет представлено все разнообразие викторин Москвы в формате КВИЗ.

В этом году Москве исполняется 873 года. Для ценителей активного отдыха организаторы подготовили специальную программу на 12 площадках. Так, дети и взрослые смогут развлечься в скейт-парках, посетить тренировки по сапсерфингу, а также поуправлять беспилотниками.

В честь Дня города бесплатный доступ для посетителей предоставят 90 музеев и выставочных залов Москвы. Праздничную программу подготовят и столичные парки. В нее войдут в том числе мастер-классы для детей.