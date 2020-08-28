Столичные музеи подготовили специальную программу ко Дню города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные музеи подготовили для горожан увлекательную программу ко Дню города, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Центральным событием станет проект "Музейный лекторий", в нем примут участие музеи и выставочные площадки. Гостей ждут интерактивные лекции, мастер-классы, концерты и многое другое.

Большую праздничную программу также подготовил Государственный исторический музей. Мероприятия пройдут на Городецкой и Ключевой улицах. На первой локации гостям прочитают лекции "Московский особняк" и "Как москвичи письма писали". На второй сотрудники музея прочитают лекцию об античной культуре. На двух площадках также пройдут концерты "Музыка при дворе российских императоров".

Музей имени Тропинина предложит москвичам на Профсоюзной улице нарисовать пейзаж по мотивам картин Василия Тропинина и Исаака Левитана. Весь необходимый инвентарь для рисования предоставят на месте.

Лекцию о китах и дельфинах прочитают сотрудники Зоологического музея МГУ. А сотрудники Палеонтологического музея имени Орлова расскажут о достижениях и неразгаданных тайнах палеонтологии на бульваре Дмитрия Донского.

На площадках в сквере у Гольяновского пруда и на бульваре Дмитрия Донского сотрудники интерактивного музея по сказкам Бажова покажут гостям уральские минералы и поделятся легендами о них. На мастер-классах в том числе научат делать подвески из натурального малахита и ювелирной проволоки.



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Посетить увлекательную лекцию "Путешествие в прошлое лампочки" горожане смогут на площади Славы. Сотрудники музея "Огни Москвы" расскажут историю искусственного освещения и предложат смастерить лампу накаливания, восковую свечу.

Необычная фотовыставка с яркими кадрами Музея Москвы в ХХ веке и Владимира Маяковского будет расположена на Новом Арбате. А Музей космонавтики покажет фотографии первых советских спутников.

Праздничные мероприятия пройдут также в Парке Победы в Зеленограде. Там горожане смогут сделать фотографии на борту первого советского истребителя И-1, боевого самолета МиГ-21 и других. Кроме того, на площадке установят макет знаменитого кукурузника.

А в детском ландшафтном парке "Южное Бутово" горожане смогут посетить музей под открытым небом. На территории установят 12 стеклянных витрин с уникальной флорой и фауной Москвы. Экспозиция в том числе расскажет о событиях Отечественной войны 1812 года и Второй мировой войны.

В этом году Москве исполняется 873 года. День города отметят 5 и 6 сентября на более 40 площадках. На этот раз его темой станут московские музеи. Значительную часть программы посвятят художественному творчеству.

Для ценителей активного отдыха организаторы подготовили специальную программу на 12 площадках. Так, дети и взрослые смогут развлечься в скейт-парках, посетить тренировки по сапсерфингу, а также поуправлять беспилотниками.

