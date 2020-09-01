Ко Дню города Москву украсят флагами и декоративными конструкциями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В преддверии Дня города Москва будет украшена декоративными конструкциями и праздничными плакатами, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

"Флаги и фланговые конструкции станут центральными элементами украшения столицы. Они будут установлены на перилах главных московских мостов, вдоль основных столичных магистралей, на площадях возле вокзалов и въездах в город", – рассказал он.

Также ключевыми элементами станут слово "Москва" и цифра 873. К празднику оформят около 200 городских площадок. По словам Бирюкова, пешеходные зоны на Бульварном кольце украсят цветочными арками. Архитектурно-художественная подсветка зданий в выходные дни будет работать в праздничном режиме.

Кроме того, светящиеся цветы и шары появятся в Парке Горького, несколько столичных улиц украсят световыми инсталляциями. 5 и 6 сентября на медиафасадах Центрального телеграфа и нескольких зданий на Новом Арбате будут транслироваться поздравительные видеоролики.

Ранее сообщалось, что на окружных и парковых площадках празднования Дня города проведут более 320 концертных программ.

В этом году Москве исполняется 873 года. День города отметят 5 и 6 сентября на более 40 площадках. На этот раз его темой станут московские музеи: значительную часть программы посвятят художественному творчеству.