Музей Москвы подготовит праздничную программу в честь Дня города

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В честь Дня города, 5 и 6 сентября, в Музее Москвы будет организована праздничная программа для посетителей.

В пресс-службе музея рассказали, что главным событием праздника станет запуск VII Московской международной биеннале молодого искусства в Музее Москвы. Фестиваль будет состоять из пяти программ, нескольких выставок и событий, которые продемонстрируют искусство из разных стран мира.

"Другое важное событие Дня города – запуск видеопроекта об истории Москвы. 5 сентября станет доступен первый сезон из пяти видео. Видеосериал расскажет о том, какими азартными играми развлекали себя жители средневековой Москвы, что за находки привели к созданию Музея археологии Москвы и как возникли торговые связи между Новгородом, Киевом и Смоленском", – рассказали в пресс-службе.

В Детском центре Музея Москвы будет проходить фестиваль "Москва на асфальте". Посетить его можно будет бесплатно по предварительной регистрации.

Также бесплатно приглашают посетителей и на выставки, отрытые в Провиантских складах. Это "История Москвы для детей и взрослых", "≈ всегда кроме когда нет", "Письмо. 75 слов о войне" и "Борис и Ольга Игнатович. Два лица войны".



Музей Москвы совместно с Центром документального кино запустит проект "100 фильмов о Москве". Он содержит в себе короткометражные документальные картины о столице и ее жителях. Посмотреть фильмы можно будет в онлайн-кинотеатре nonfiction.film.

"Также в День города начнет работу выставка "Остров Триумфальной арки", посвященная Отечественной войне 1812 года. Экспозиция представляет собой открытый городской сквер около Триумфальных ворот со стендами, иллюстрирующими основные события сражений 1812–1814 годов", – отметили в пресс-службе.

Музей истории Лефортово, который является филиалом Музея Москвы, проведет онлайн-показ фильма Lefortovo. My favorite place. Также в формате онлайн можно будет посетить фотовыставку "Лето в районе L" из 30 работ Виктории Пановой.

Уличные лекции в честь праздника от Павла Гнилорыбова и Ларисы Скрыпник расскажут об истории районов Митино и Очаково-Матвеевское.

"Также ко Дню города Музей Москвы готовит большую экскурсионную программу. В маршруты вошли знаковые достопримечательности столицы: улицы Остоженка, Спиридоновка, Поварская и другие старинные улицы, гостиница "Ленинградская", Особняк Шехтеля на улице Большой Садовой", – заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на окружных и парковых площадках празднования Дня города проведут более 320 концертных программ.

В этом году Москве исполняется 873 года. День города отметят 5 и 6 сентября на более 40 площадках. На этот раз его темой станут московские музеи: значительную часть программы посвятят художественному творчеству.

