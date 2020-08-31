Музей Москвы подготовит праздничную программу в честь Дня города

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В честь Дня города, 5 и 6 сентября, в Музее Москвы будет организована праздничная программа для посетителей.
В пресс-службе музея рассказали, что главным событием праздника станет запуск VII Московской международной биеннале молодого искусства в Музее Москвы. Фестиваль будет состоять из пяти программ, нескольких выставок и событий, которые продемонстрируют искусство из разных стран мира.
"Другое важное событие Дня города – запуск видеопроекта об истории Москвы. 5 сентября станет доступен первый сезон из пяти видео. Видеосериал расскажет о том, какими азартными играми развлекали себя жители средневековой Москвы, что за находки привели к созданию Музея археологии Москвы и как возникли торговые связи между Новгородом, Киевом и Смоленском", – рассказали в пресс-службе.
В Детском центре Музея Москвы будет проходить фестиваль "Москва на асфальте". Посетить его можно будет бесплатно по предварительной регистрации.
Также бесплатно приглашают посетителей и на выставки, отрытые в Провиантских складах. Это "История Москвы для детей и взрослых", "≈ всегда кроме когда нет", "Письмо. 75 слов о войне" и "Борис и Ольга Игнатович. Два лица войны".
Музей Москвы совместно с Центром документального кино запустит проект "100 фильмов о Москве". Он содержит в себе короткометражные документальные картины о столице и ее жителях. Посмотреть фильмы можно будет в онлайн-кинотеатре nonfiction.film.
"Также в День города начнет работу выставка "Остров Триумфальной арки", посвященная Отечественной войне 1812 года. Экспозиция представляет собой открытый городской сквер около Триумфальных ворот со стендами, иллюстрирующими основные события сражений 1812–1814 годов", – отметили в пресс-службе.
Музей истории Лефортово, который является филиалом Музея Москвы, проведет онлайн-показ фильма Lefortovo. My favorite place. Также в формате онлайн можно будет посетить фотовыставку "Лето в районе L" из 30 работ Виктории Пановой.
Уличные лекции в честь праздника от Павла Гнилорыбова и Ларисы Скрыпник расскажут об истории районов Митино и Очаково-Матвеевское.
"Также ко Дню города Музей Москвы готовит большую экскурсионную программу. В маршруты вошли знаковые достопримечательности столицы: улицы Остоженка, Спиридоновка, Поварская и другие старинные улицы, гостиница "Ленинградская", Особняк Шехтеля на улице Большой Садовой", – заключили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на окружных и парковых площадках празднования Дня города проведут более 320 концертных программ.
В этом году Москве исполняется 873 года. День города отметят 5 и 6 сентября на более 40 площадках. На этот раз его темой станут московские музеи: значительную часть программы посвятят художественному творчеству.
Московские улицы и парки промывают ко Дню города
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: