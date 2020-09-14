На территории ВДНХ в этом году расцвело рекордное количество цветов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
За лето 2020 года на ВДНХ распустилось более 1,3 миллиона цветов. Этот показатель превысил прошлогодний на треть, сообщает портал мэра и правительства Москвы. В настоящее время на ВДНХ продолжают цвести некоторые растения.
"Всего в 2020 году на главной выставке страны высадили 808 500 растений, 90 процентов из которых – цветы. Вместе с многолетниками, высаженными на территории ранее, количество цветущих растений этим летом – более 1,3 миллиона", – поделились в пресс-службе ВДНХ.
Отмечается, что возле павильонов "Оптика" и "Цветоводство и озеленение" были разбиты новые цветники. В Нальчикском сквере к 60 уже растущим там видам цветов, кустарников и деревьев добавили еще более 3600 кустов лаванды. А в Сибирском сквере высадили порядка 11 тысяч многолетних цветов, кустарников можжевельника, боярышника и черемухи Маака, а также кустов декоративных роз, клены и яблони.
На "полях Кандинского" площадью 3600 квадратных метров высадили 258 тысяч цветов, которые образовали орнамент в стиле абстрактных работ художника. В основу цветового решения легло полотно "Малые миры І" 1922 года.
Кроме этого, возле павильона "Рыболовство" во всей красе расцвели высаженные ранее многолетние растения, а именно мальва, лиатрис, рудбекия, нивяник и вероникаструм.
Сейчас в парке еще можно полюбоваться яркими цветниками. Увидеть цветение разнообразных сортов роз, а также бегонии, канны, вербены, алиссумы и агератумы предлагают на Центральной аллее. В Нальчикском и Сибирском скверах все еще пребывает в цвету лаванда, а около павильона "Рыболовство" – ярко-желтый кореопсис. Также по всему парку цветут метельчатые гортензии сортов "пинк даймонд" и "лаймлайт".
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