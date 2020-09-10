Сергунина: москвичи выберут любимые площадки на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Новое голосование стартовало на портале "Активный гражданин". На этот раз москвичам предлагают оценить изменения, которые за последние годы произошли на ВДНХ. Также участники смогут выбрать самые интересные места для посещения.
По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, уже отреставрировали более 20 объектов, открыли 13 музеев, создали различные спортивные, образовательные и культурные пространства.
"Мы хотим узнать у москвичей: стала ли удобней территория выставки, какие тематические зоны стали любимыми для посетителей", – отметила она.
Участники голосования смогут выбрать до трех вариантов музейных и выставочных площадок. Отдать свой голос можно за центр славянской письменности "Слово", временные выставки в павильоне № 67, центр "Космонавтика и авиация", музей ВДНХ, интерактивный музейный комплекс "Буран" и временные выставки в павильоне "Рабочий и колхозница".
Ландшафтный парк, "Парк знаний", Центральная аллея, "Парк ремесел" и парк "Останкино" будут представлены в числе тематических зон.
Ранее жителям столицы предложили выбрать на портале "Активный гражданин" любимые скульптуры и монументы в городе. Самые популярные из них будут нанесены на интерактивную карту.
Также портал "Узнай Москву" составил рейтинг самых популярных мест среди пользователей. Так, первое место рейтинга занимает Красная площадь. Посетители портала знакомились с этим местом 29,2 тысячи раз.
Очередной этап реконструкции ВДНХ завершился ко Дню города
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: