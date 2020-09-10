Сергунина: москвичи выберут любимые площадки на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новое голосование стартовало на портале "Активный гражданин". На этот раз москвичам предлагают оценить изменения, которые за последние годы произошли на ВДНХ. Также участники смогут выбрать самые интересные места для посещения.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, уже отреставрировали более 20 объектов, открыли 13 музеев, создали различные спортивные, образовательные и культурные пространства.

"Мы хотим узнать у москвичей: стала ли удобней территория выставки, какие тематические зоны стали любимыми для посетителей", – отметила она.

Участники голосования смогут выбрать до трех вариантов музейных и выставочных площадок. Отдать свой голос можно за центр славянской письменности "Слово", временные выставки в павильоне № 67, центр "Космонавтика и авиация", музей ВДНХ, интерактивный музейный комплекс "Буран" и временные выставки в павильоне "Рабочий и колхозница".

Ландшафтный парк, "Парк знаний", Центральная аллея, "Парк ремесел" и парк "Останкино" будут представлены в числе тематических зон.

Ранее жителям столицы предложили выбрать на портале "Активный гражданин" любимые скульптуры и монументы в городе. Самые популярные из них будут нанесены на интерактивную карту.

Также портал "Узнай Москву" составил рейтинг самых популярных мест среди пользователей. Так, первое место рейтинга занимает Красная площадь. Посетители портала знакомились с этим местом 29,2 тысячи раз.