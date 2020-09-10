Исторический фронтон главного входа павильона № 30 восстановили на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В павильоне № 30 "Микробиологическая промышленность" на ВДНХ восстановили исторический фронтон главного входа, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, сейчас ремонтно-реставрационные работы в павильоне продолжаются, и главная их задача – вернуть зданию исторический облик.
Бирюков назвал деревянный резной фронтон одной из изюминок павильона. На нем изображены цветы подсолнуха, маков, клещевины и других масличных растений. В ходе работ реставраторы смогли воссоздать его в первоначальном облике по старым чертежам и фотографиям.
Заммэра отметил, что на фронтоне отсутствовали лепестки цветов, бутоны, листья и их фрагменты. Кроме того, частично отсутствовало старое защитное покрытие, дерево стало рассыхаться и появились трещины.
"Все работы по реставрации велись резчиками непосредственно на объекте, включая воссоздание утраченных фрагментов. Вначале фронтон очистили от многочисленных слоев покрасок и лака, затем на месте утрат и трещин установили вставки из ольхи. Все крупные элементы – лепестки, части листьев и стволов – восстанавливали по аналогии с теми, которые сохранились. Утраченный растительный узор вырезали по архивным чертежам на основании фото", – цитирует Бирюкова портал мэра и правительства Москвы.
Когда все работы в павильоне завершатся, там создадут универсальное выставочное пространство. Конец реставрационных работ запланирован на следующий год.
Ранее сообщалось, что в Москве отреставрируют памятник "Солнечная система", который находится на Аллее космонавтов в районе ВДНХ. Монумент не раз становился объектом хулиганских действий. За 12 лет его существования планеты неоднократно оставались без бронзовых орбит, а в 2020 году "Солнечная система" потеряла большую часть элементов.
Реставрация пройдет в несколько этапов и продлится до второй половины 2021 года. Восстановление будет начинаться с лепки из пластилина моделей орбит по сохранившимся чертежам и фотографиям. Сразу после этого с вылепленных моделей снимут силиконовые формы, по которым и отольют бронзовые элементы. Их-то и восстановят на прежнее место.
Фонтаны на ВДНХ ждали реставрации 65 лет
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