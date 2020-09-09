День Байкала отметят на ВДНХ 12 и 13 сентября

Фото: пресс-служба "Москвариума" на ВДНХ
На территории ВДНХ 12 и 13 сентября отметят День Байкала. Посетителей ждут тренировки байкальских нерп, показы фильмов об исследовании уникального озера и увлекательные лекции, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"На главной выставке страны традиционно много внимания уделяется природным богатствам и развитию отдельных регионов России. В этом году сразу несколько павильонов подготовили тематические программы ко Дню Байкала. Мы приглашаем всех желающих принять участие в празднике и лучше узнать историю одного из самых древних озер на Земле", – приводится в материале сообщение пресс-службы ВДНХ.
Как уточняется, центр океанографии и морской биологии "Москвариум" представит программу "Дни Байкала", разработанную совместно с Русским географическим обществом. В лектории "Москвариума" с 12:00 до 16:00 гости смогут послушать лекции и посмотреть документальные фильмы.
В субботу и воскресенье в 12:00 тренеры "Москвариума" будут читать лекцию для детей и взрослых "Нерпы: уникальные обитатели озера Байкал". Для участия необходимо записаться по телефону информационного центра "Москвариума": +7 (499) 677-77-77.
С 10:00 до 19:00 у входа в лекторий будет бесплатно работать VR-зона, где с помощью специальных очков можно совершить виртуальное путешествие и полюбоваться природой озера Байкал с высоты 1 000 метров.
Посетители экспозиции "Аквариум" смогут увидеть тренировки нерп, которые будут проходить четыре раза в день. Вход на них возможен по билетам на экспозицию "Аквариум".
Также праздник будет проходить и на "Городской ферме". Для гостей подготовили квест и познавательный урок животноводства.
13 сентября в павильоне "Книги" пройдет выставка фотографа Владимира Мухина "Мимо Байкала".
Также 13 сентября на страницах экоцентра "Пчеловодство" в социальных сетях пройдет викторина "Сказки дедушки Байкала".
Ранее на главной аллее ВДНХ заработала выставка "Москва. Герои", посвященная жизни столицы во время пандемии коронавируса. Экспозицию можно будет посетить до 5 октября 2020 года.
Отмечается, что проект рассказывает о людях, на которых держалась жизнь города в период самоизоляции. Фотовыставку организовал столичный комитет по туризму. Проект объединяет работы пяти известных фотографов – Алексея Киселева, Марго Овчаренко, Георгия Пинхасова, Арсена Ревазова и Нанны Хайтманн.
Там добавили, что выставка состоит из 70 снимков. Все они выполнены в разных стилях.
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