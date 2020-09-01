Музыкально-литературный цикл для детей "Сказки с квартетом" откроется на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В лектории павильона "Рабочий и колхозница" на ВДНХ с 4 сентября открывается музыкально-литературный цикл для детей от шести лет "Сказки с квартетом", сообщает пресс-служба выставки.
Как уточняется, цикл открывается в рамках образовательного проекта "Знание. ВДНХ".
"Актеры-чтецы в сопровождении фортепианного квартета имени Ипполитова-Иванова представят постановки по мотивам известных русских сказок. Участие во всех событиях бесплатное, по предварительной регистрации на сайте проекта", – говорится в сообщении.
4 сентября в 18:30 дети и их родители познакомятся с рассказами Дмитрия Мамина-Сибиряка. Собравшимся под фортепианную музыку расскажут одну из самых известных сказок писателя "Серая Шейка" и другие истории из его сборника "Аленушкины сказки".
25 сентября в 18:30 в лектории павильона "Рабочий и колхозница" под живую музыку прозвучат фантастические сказки Валентина Катаева "Цветик-семицветик" и "Дудочка и кувшинчик".
В пресс-службе ВДНХ уточнили, что завершится цикл 3 октября в 17:00.
"В этот день гости услышат сказочные истории, созданные современной писательницей Ниной Дашевской. Ее произведения вдохновят не только детей, но и взрослых, ведь их главная цель – напомнить о том, что каждый в этом мире талантлив, стоит только поверить в себя и свою мечту", – заключили в пресс-службе.
Ранее павильон "Умный город" на ВДНХ вновь открылся для посетителей. Для гостей проводят бесплатные экскурсии по шести зонам экспозиции. Это "Интеллектуальный транспорт", "Центр управления городом", "Цифровая медицина", "Московская электронная школа", "Благоустройство и комфорт" и "Активная Москва".
Посетить павильон можно со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00. Посещение экспозиции возможно только в сопровождении гида. Демонстрационная площадка посвящена технологическим решениям и электронным сервисам, которые уже внедрены в ключевые сферы жизни столицы. Это, например, транспорт, ЖКХ, культура, здравоохранение, образование.
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