Павильон "Умный город" на ВДНХ вновь открылся для посетителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Павильон "Умный город" на ВДНХ, посвященный технологическим решениям и электронным сервисам, которые уже внедрены в ключевые сферы жизни столицы, вновь открылся для посетителей. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В павильоне нет стендов и экспонатов, которые нельзя трогать руками. Для оформления экспозиции использованы современные разработки в области света, звука, программного обеспечения, визуальных спецэффектов", – приводится в материале сообщение пресс-службы департамента информационных технологий города.

Для гостей проводят бесплатные экскурсии по шести зонам экспозиции. Это "Интеллектуальный транспорт", "Центр управления городом", "Цифровая медицина", "Московская электронная школа", "Благоустройство и комфорт" и "Активная Москва".

Посетить павильон можно со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00. Посещение экспозиции возможно только в сопровождении гида.

В материале уточняется, что демонстрационная площадка посвящена технологическим решениям и электронным сервисам, которые уже внедрены в ключевые сферы жизни столицы. Это, например, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, здравоохранение, образование.

Ранее сообщалось, что с 26 по 30 августа на ВДНХ на площадке у фонтана "Каменный цветок" пройдет ярмарка "ЦВЕТЫ FEST". В течение пяти дней на открытой площадке у фонтана можно будет посетить шоу и мастер-классы по созданию флористических композиций, презентации новых сортов растений и специализированные лекции, а также приобрести все необходимое для сада и огорода.

Ранее ВДНХ запустила портал с историей народных достижений. На сегодняшний день на портале опубликована часть материалов за период с 1939 по 1991 год. Все желающие могут найти информацию о трудовых коллективах и отдельных тружениках сельского хозяйства, механизаторах, промышленниках, авиаконструкторах, атомщиках, покорителях космоса, знаменитых ученых и исследователях, когда-либо награждавшихся на ВДНХ за достижения и передовые разработки.