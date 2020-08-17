ВДНХ запустила портал с историей народных достижений

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В понедельник, 17 августа, начал работу онлайн-ресурс с информацией о достижениях и наградах, вручавшихся на ВДНХ с момента основания выставки в 1939 году, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Специалистами проделана большая работа, почти 11,5 тысячи документов уже оцифровано. Теперь пользователи со всей России и со всего мира могут посмотреть архивные материалы, узнать о достижениях разных лет и их авторах, найти информацию о родственниках, получивших дипломы и медали выставки", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, все желающие могут найти информацию о трудовых коллективах и отдельных тружениках сельского хозяйства, механизаторах, промышленниках, авиаконструкторах, атомщиках, покорителях космоса, знаменитых ученых и исследователях, когда-либо награждавшихся на ВДНХ за достижения и передовые разработки.

На сегодняшний день на портале опубликована часть материалов за период с 1939 по 1991 год. Это около 11,5 тысячи наградных постановлений, в которых упоминаются около 63 тысяч организаций и более одного миллиона человек.

Планируется, что в ближайший год специалисты оцифруют и опубликуют еще более 14 тысяч наградных постановлений за разные периоды вплоть до 2014 года.

Ранее сообщалось, что на площади Промышленности перед павильоном № 57 "Россия – моя история" появился мемориальный знак в память о сотрудниках ВДНХ, погибших во время Великой Отечественной войны. Сергунина рассказала, что монумент создан молодым скульптором Кириллом Чижовым, его проект называется "Стелла". Четырехметровый бронзовый памятник весит порядка 2,5 тонны. Он имеет объемные изображения и рельефы. На одной из частей изображены фуражка, куртка, лопаты и грабли, а на другой скульптор изобразил стоящих у зенитной пушки солдат.

