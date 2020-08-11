На ВДНХ в августе пройдут бесплатные уличные спектакли

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В августе на ВДНХ пройдут бесплатные уличные спектакли, цирковые представления и квесты, сообщили в пресс-службе выставки.
"Участники театра "Эскизы в пространстве" покажут на ВДНХ шесть уличных спектаклей. Гостей выставки ждут перформансы, квесты и другие представления. Участие бесплатное", – говорится в сообщении.
Перформанс "Оживший лес" пройдет в Ландшафтном парке 15 и 29 августа с 20:00 до 23:00. А 16 и 22 августа в "Лабиринте сказок" в 16:00 пройдет спектакль-квест для детей от пяти до 12 лет. Участникам предстоит пройти испытание на знание сказок. Необходима предварительная регистрация по телефону +7 (495) 544-34-25.
Кроме того, 20 августа с 19:00 до 20:00 на площадке между фонтанами "Дружба народов" и "Каменный цветок" состоится спектакль для всей семьи "Приключения животных". Завершит программу уличный спектакль "Футуроны", который пройдет пройдет 31 августа с 20:00 до 21:00 на площади Промышленности.
Ранее сообщалось, что в четырех парках столицы москвичам 15 августа продемонстрируют новые работы молодых российских режиссеров. Под открытым небом будут идти короткометражные картины, участвовавшие в проекте "Фестиваль уличного кино".
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