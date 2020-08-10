В четырех парках Москвы 15 августа покажут работы молодых режиссеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В четырех парках столицы москвичам 15 августа продемонстрируют новые работы молодых российских режиссеров. Под открытым небом будут идти короткометражные картины, участвовавшие в проекте "Фестиваль уличного кино", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Зрителей ждут в летнем кинотеатре парка "Фили" в 20:00, на деревянной сцене в Перовском парке в 20:00, в зеленом театре Бабушкинского парка в 19:00, а также возле главной сцены сада имени Баумана в 19:00.
Гостям покажут 10 короткометражных лент, чья продолжительность составляет от двух до 20 минут.
Горожан ждет картина "Маруся" режиссера Светланы Устиновой. Зрители увидят добрую и поучительную историю о том, как важно не отчаиваться и помнить о важности своих целей.
Кроме того, планируется показ еще одной конкурсной работы под названием Ecolove. Ее режиссером является Дмитрий Григорьев. Картина посвящена экологии и заботе об окружающей среде.
В короткометражке режиссера Ивана Петухова "Подвиг" перед зрителями предстанет история офисного сотрудника Василия, который вынужден проводить вечер пятницы перед Новым годом не в баре с друзьями и не дома с семьей, а на работе с боссом.
Еще планируется показ фильма Ян Гэ "Ничто не может помешать нам любить".
Все фильмы основной конкурсной программы имеют возрастное ограничение 16+.
В рамках проекта под названием "Фестиваль уличного кино" зрителям каждый год показывают лучшие российский короткометражные ленты, местом для показов выбирают летние кинотеатры. Проводится фестиваль с 2014 года на улицах и площадях страны.
Ранее стало известно, что на ВДНХ 1 августа откроется VR-кинотеатр. Все картины были созданы совместно с Минприроды и сняты по технологии съемки 360 градусов.
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