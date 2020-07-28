Киносеть "Каро" откроет не менее 90% кинотеатров с 1 августа

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Киносеть "Каро" намерена в начале августа открыть не менее 90% своих кинотеатров в городе. Об этом заявила президент сети кинотеатров Ольга Зинякова, передает Агентство "Москва".
"Мне бы хотелось сказать на 100%, что мы откроем все площадки Москвы, но есть площадки, по которым ведутся переговоры", – объяснила Зинякова. По ее словам, в настоящий момент наблюдаются сложные отношения с торговыми центрами, в которых находятся кинотеатры.
При этом Зинякова отмечает, что столичным зрителям рассчитывают показывать новые картины.
"Есть европейские страны, которые работают на повторный прокат. Мы все же делаем ставку на новые фильмы", – говорит она.
Президент сети кинотеатров уточнила, что на этой неделе в прокат выйдет 10 новых лент.
Известно, что следующий этап отмены ограничений в Москве запланирован на 1 августа. Тогда возобновится работа кинотеатров и театров. Кроме того, кинотеатры, театры и игровые комнаты открываются в Подмосковье с 1 августа.
В парке "Музеон" откроется летний кинотеатр
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