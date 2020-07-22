Российский прокат начнется со светлых фильмов – Любимова

Фото: Москва 24/Андрей Никеричев

Глава Минкульта РФ Ольга Любимова сообщила, что в первые дни работы российских кинотеатров в них будут показывать светлые и простые фильмы, передает РИА Новости.

Она отметила, что после самоизоляции зритель не готов к тяжелым драмам. В связи с этим их прокат отложили до зимы 2021 года.

"Сейчас они (продюсеры) сделают акцент на светлых и простых фильмах, потому что мы прекрасно понимаем, что те молодые ребята, которым специфика с коронавирусом позволяет первыми прийти в кинозалы, конечно, им хочется простого общения, свиданий в кино", – сообщила Любимова.

Она рассказала, что те продюсеры, которые покажут первыми свои фильмы при открытии кинотеатров, получат поддержку от министерства. Кроме того, дополнительные меры по оказанию помощи на ближайшие 3-6 месяцев ведомство прорабатывает совместно с Фондом кино.

"Когда все отработаем и обсудим вместе с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения, вместе с продюсерами, дистрибьюторами, киносетями, тогда, конечно, мы выйдем в открытое поле и расскажем обо всем комплексе мер поддержки наших киносетей и продюсеров", – сообщила Любимова.

В Москве кинотеатры возобновят работу с 1 августа. Кроме того, с этого же дня вновь будут открыты театры и концертные залы. При работе культурных учреждений Москвы будет соблюдаться правило максимального заполнения зрительного зала на 50% от общей вместимости.