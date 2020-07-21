Летний кинотеатр откроется 1 августа в Парке Горького

Фото: пресс-служба музея современного искусства "Гараж"
На площади Искусств в Парке Горького 1 августа откроется летний кинотеатр Garage Screen, который будет работать до октября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе музея современного искусства "Гараж".
В сообщении сказано, что на открытии можно будет посмотреть премьеры картин "Дни" Цая Минляна и "Женщина, которая убежала" Хон Сау Су, а также фильм "Мартин Иден" Пьетро Марчелло.
В новом сезоне в кинотеатре появится проектор для демонстрации фильмов с 35-миллиметровой пленки, а программу сеансов дополнят три новые рубрики. Все фильмы будут показываться на языке оригинала с русскими субтитрами.
"В новом сезоне зрителей Garage Screen также ждут совместные программы с актуальными российскими кинофестивалями, среди которых – международный фестиваль документального кино о музыке и новой культуре Beat Film Festival и Московский международный фестиваль экспериментального кино MIEFF", – сообщает Агенство "Москва" со ссылкой на сообщение пресс-службы.
Ранее премьеру фильма "Довод" Кристофера Нолана перенесли третий раз из-за коронавируса. Новая дата релиза пока неизвестна.
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