Премьеру фильма "Довод" Нолана перенесли в третий раз

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Фото: стоп-кадр трейлера к фильму "Довод", 2020 год, режиссер Кристофер Нолан
Студия Warner Bros. Pictures перенесла на неопределенный срок премьеру нового фильма Кристофера Нолана "Довод" из-за коронавируса, сообщает Газета.ру.
Премьеру картины с Робертом Паттинсоном и Джоном Дэвидом Вашингтоном в главных ролях уже отодвигали дважды: на 30 июля и на 12 августа. На этот раз новая дата релиза неизвестна.
По словам председателя совета директоров киностудии Тоби Эммериха, ее объявят позже. Кроме того, зрителей уверяют, что фильм все же можно будет увидеть в 2020 году, когда для этого будет благоприятная эпидемиологическая ситуация.
Ранее актер Стивен Сигал прибыл в Бурятию. В планах актера посещение центра буддийской традиционной Сангхи России – Иволгинский дацан. Кроме того, американский актер познакомится с культурой и традициями старообрядцев в Тарбагатайском районе.
Кинотеатр "Художественный" планируется открыть к концу этого года
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