Фото: портал мэра и правительства Москвы
Всероссийская ежегодная акция "Ночь кино" пройдет 29 августа. Об этом сообщает "Интерфакс". Организаторами мероприятия являются министерство культуры России и Фонд кино.
"В программу этого года вошли анимационный фильм "Иван Царевич и Серый волк 4", один из самых популярных отечественных сиквелов "Лед 2" режиссера Жоры Крыжовникова и самый кассовый российский фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко", – сообщили в пресс-службе Фонда кино.
В фонде подчеркивают, что участвовать в акции могут все регионы. Основная ее цель – популяризация отечественных фильмов.
Всероссийская акция 2020 года пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм в связи с пандемией. Кроме этого, в день акции кинотеатры и музеи проведут концерты и кинопоказы, вход на которые бесплатный. Начало – 20:00 по местному времени.
В Парке Горького в Москве 1 августа откроется летний кинотеатр. Он будет работать до октября 2020 года.
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