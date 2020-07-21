Названа дата премьеры нового сезона мультфильма "Маша и Медведь"

Фото: стоп-кадр из мультсериала "Маша и Медведь"

Премьера пятого сезона мультсериала "Маша и Медведь" состоится 30 июля текущего года. Об этом сообщает РИА Новости.

"30 июля в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск HD" состоится запуск пятого сезона детского мультсериала "Маша и Медведь", – рассказали в пресс-службе анимационной студии Animaccord.

В день премьеры пользователям сервиса станут доступны эпизоды под названием "Большой поход" и "Что внутри?". Всего в сезоне будет 26 серий, выходить они будут раз в месяц.

Отличительная особенность пятого сезона "Маши и Медведя" – это применение технологии 4К. Как заявил гендиректор студии Владимир Горбуля, высококачественное разрешение позволит зрителям получить "максимум впечатлений".

Вместе с премьерой новых серий Animaccord запустит музыкальный проект "Песенки для малышей". Главным героем этого анимационного сериала также сделали Машу, которая будет исполнять легкие для запоминания развивающие мелодии.

В январе 2019 года стало известно, что мультсериал "Маша и Медведь" был включен в Книгу рекордов Гиннесса. На тот момент одну из серий анимационного проекта посмотрели более 3 миллионов раз, и с тех пор это число только выросло.

