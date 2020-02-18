Персонажи "Маша и Медведь" стали участниками карнавала в Бразилии

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Персонажи российского мультика "Маша и Медведь" стали участниками праздника в Бразилии, передают "Дни.ру".

Мультперсонажи появились на карнавале loco Mamae Eu Quero в Сан-Паулу. Мероприятие посетило более 10 тысяч человек.

Отмечается, что специально к сезону карнавалов на одном из главных телеканалов страны вскоре состоится премьера новой серии четвертого сезона сериала "Машины песенки".

В сентябре прошлого года мультсериал показали в кинотеатрах Великобритании. Премьера прошла в 89 кинотеатрах сети в Великобритании и Ирландии. Она включала в себя последние эпизоды третьего сезона.

Мультсериал "Маша и Медведь" вышел в 2009 году. Общее число просмотров контента на YouTube превышает 50 миллиардов. Мультфильм перевели на 36 языков, его показывают более чем в 100 странах мира. Мультик попал в Книгу рекордов Гиннесса 2019 года.