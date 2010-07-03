Серия "Маши и Медведя" набрала более 4 миллиардов просмотров на YouTube

Серию "Маша плюс каша" мультфильма "Маша и Медведь" посмотрели более четырех миллиардов раз на YouTube.
Это единственный анимационный ролик, попавший в топ-10 самых просматриваемых видео платформы. Ранее он попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Еще два эпизода набрали свыше миллиарда просмотров, сообщает пресс-служба проекта. Это серии "Приятного аппетита" и "Большая стирка".
Мультсериал "Маша и Медведь" в 2019 году отмечает десятилетие. Общее число просмотров контента на YouTube превышает 50 миллиардов. Мультфильм перевели на 36 языков, его показывают более чем в ста странах мира. Премьера новой серии "Вся жизнь – театр" запланирована на 25 января.
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