Серия "Маши и Медведя" набрала более 4 миллиардов просмотров на YouTube

Фото: кадр из мультсериала “Маша и Медведь”

Серию "Маша плюс каша" мультфильма "Маша и Медведь" посмотрели более четырех миллиардов раз на YouTube.

Это единственный анимационный ролик, попавший в топ-10 самых просматриваемых видео платформы. Ранее он попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Еще два эпизода набрали свыше миллиарда просмотров, сообщает пресс-служба проекта. Это серии "Приятного аппетита" и "Большая стирка".

Мультсериал "Маша и Медведь" в 2019 году отмечает десятилетие. Общее число просмотров контента на YouTube превышает 50 миллиардов. Мультфильм перевели на 36 языков, его показывают более чем в ста странах мира. Премьера новой серии "Вся жизнь – театр" запланирована на 25 января.