Мультсериал "Маша и Медведь" вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: кадр из мультфильма "Маша и Медведь"

Эпизод российского мультсериала "Маша и Медведь", который называется "Маша + каша", попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube, рассказали ТАСС в пресс-службе компании "Анимаккорд".

На сегодняшний день эта серия набрала уже более 3,3 миллиарда просмотров. Ролик стал единственным анимационным видео в мире, который входит в топ-5 самых просматриваемых контентов на YouTube.

Первый эпизод мультсериала вышел 10 лет назад. Премьера новой серии "Вся жизнь – театр" запланирована на 25 января.