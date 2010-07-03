Мультсериал "Маша и Медведь" покажут в кинотеатрах Великобритании

Фото: кадр из мультсериала Маша и медведь

Российский мультсериал "Маша и Медведь" покажут в одной из крупнейших сетей кинотеатров в мире – Vue, сообщает ТАСС. Премьера состоится 20 сентября.

Мультфильм будут показывать в 89 кинотеатрах сети в Великобритании и Ирландии. Программа "Маша и Медведь на большом экране" будет включать последние эпизоды третьего сезона.

Коммерческий директор медиакомпании и студии Animaccord, выпускающей мультсериал, Алексей Меркулов напомнил, что в этом году "Маша и медведь" отмечает 10-летие, и данное партнерство дарит возможность поддержать основные ценности компании.

"Для нас крайне важно создавать уникальные семейные проекты, которые объединяют наших преданных маленьких и взрослых фанатов и собирают их вместе вокруг большого экрана", – заявил он.

Мультсериал "Маша и Медведь" вышел в 2009 году. Общее число просмотров контента на YouTube превышает 50 миллиардов. Мультфильм перевели на 36 языков, его показывают более чем в ста странах мира. Мультик попал в Книгу рекордов Гиннесса 2019 года.