За съемку в кинотеатрах могут ввести штрафы до 100 тысяч рублей

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В комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержали предложение Минкультуры РФ ввести штрафы до 100 тысяч рублей за незаконную съемку в кинотеатрах, сообщает Агентство "Москва".

Как отметил первый зампредседателя комитета Михаил Емельянов, люди должны привыкать защищать авторские права.

"Сейчас с этим дела обстоят не очень хорошо. Поэтому я поддерживаю это предложение. Оно совершенно справедливо. Просто зрителям впредь надо быть аккуратнее, играя со своими телефонами", – подчеркнул он.

Штрафы от 50 до 100 тысяч рублей парламентарий назвал адекватными.

В Москве кинотеатры возобновят работу с 1 августа. Кроме того, с этого же дня вновь будут открыты театры и концертные залы. При работе культурных учреждений Москвы будет соблюдаться правило максимального заполнения зрительного зала на 50% от общей вместимости.