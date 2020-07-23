Кинотеатры, театры и игровые комнаты открываются в Подмосковье с 1 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кинотеатры, театры, игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах, выставки и спортивные объекты возобновят работу в Московской области с 1 августа, следует из постановления, подписанного главой региона Андреем Воробьевым.

При этом заполняемость помещений должна быть не более 50% от максимальной, а на мероприятиях должны быть соблюдены нормы социальной дистанции.

Кроме того, с 24 июля возобновляется предоставление госуслуг в обычном объеме. Стандарты, предусмотренные рекомендациями Роспотребнадзора для организации работы госорганов, отменяются.

В то же время в Московской области продолжают действовать некоторые ограничения. Так, по-прежнему режим самоизоляции предусмотрен для лиц пожилого возраста и страдающих хроническими заболеваниями. Сохраняется запрет на проведение публичных мероприятий и посещение дискотек и ночных клубов.

Также занятия физкультурой могут проводиться лишь в группах не более пяти человек и с соблюдением социальной дистанции в пять метров. По-прежнему остается обязательным перчаточно-масочный режим, а также общие правила, касающиеся соблюдения безопасной дистанции.