Кинотеатры, театры и игровые комнаты открываются в Подмосковье с 1 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Кинотеатры, театры, игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах, выставки и спортивные объекты возобновят работу в Московской области с 1 августа, следует из постановления, подписанного главой региона Андреем Воробьевым.
При этом заполняемость помещений должна быть не более 50% от максимальной, а на мероприятиях должны быть соблюдены нормы социальной дистанции.
Кроме того, с 24 июля возобновляется предоставление госуслуг в обычном объеме. Стандарты, предусмотренные рекомендациями Роспотребнадзора для организации работы госорганов, отменяются.
В то же время в Московской области продолжают действовать некоторые ограничения. Так, по-прежнему режим самоизоляции предусмотрен для лиц пожилого возраста и страдающих хроническими заболеваниями. Сохраняется запрет на проведение публичных мероприятий и посещение дискотек и ночных клубов.
Также занятия физкультурой могут проводиться лишь в группах не более пяти человек и с соблюдением социальной дистанции в пять метров. По-прежнему остается обязательным перчаточно-масочный режим, а также общие правила, касающиеся соблюдения безопасной дистанции.
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