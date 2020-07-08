Образовательные учреждения возобновят работу в Подмосковье с 1 августа

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Образовательные учреждения возобновят работу в Московской области с 1 августа. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Воробьев.

Также в документе прописано, что с 25 июля вновь открываются предприятия общественного питания. С 1 августа также заработают санитарно-курортные организации, отели и гостиницы.

Кроме того, с 26 июля в Московской области снимается режим самоизоляции для лиц старше 65, а также страдающих хроническими заболеваниями. С 15 июля в Подмосковье также откроют пляжи, аттракционы, культурные учреждения и организации социального обслуживания.

Ранее министр культуры Московской области Елена Харламова выразила надежду, что с 27 июля в регионе можно будет разрешить проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Она отметила, что в Подмосковье уже готовится открытие четырех мероприятий.

По данным Оперативного штаба региона, за последние сутки в Московской области выявлено менее 200 случаев заболевания COVID-19.