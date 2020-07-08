Образовательные учреждения возобновят работу в Подмосковье с 1 августа

19:07
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Образовательные учреждения возобновят работу в Московской области с 1 августа. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Воробьев.
Также в документе прописано, что с 25 июля вновь открываются предприятия общественного питания. С 1 августа также заработают санитарно-курортные организации, отели и гостиницы.
Кроме того, с 26 июля в Московской области снимается режим самоизоляции для лиц старше 65, а также страдающих хроническими заболеваниями. С 15 июля в Подмосковье также откроют пляжи, аттракционы, культурные учреждения и организации социального обслуживания.
Ранее министр культуры Московской области Елена Харламова выразила надежду, что с 27 июля в регионе можно будет разрешить проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Она отметила, что в Подмосковье уже готовится открытие четырех мероприятий.
По данным Оперативного штаба региона, за последние сутки в Московской области выявлено менее 200 случаев заболевания COVID-19.
Детские сады откроются в Подмосковье с 6 июля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».