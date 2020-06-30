Детские сады откроются в Подмосковье с 6 июля

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Детские сады Московской области возобновят работу после периода ограничений в понедельник, 6 июля. Об этом рассказал глава региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
По словам губернатора, спрос на данную услугу очень высок среди родителей, которые были вынуждены выйти на работу.
"Мы открывали дежурные группы, но этого было недостаточно, поэтому после анализа (ситуации. – Прим. ред.) с главным санитарным врачом такая возможность появилась, и с понедельника все детки могут идти в детский сад, чьи родители работают, не взяли пока еще отпуск", – объяснил Воробьев.
В Москве ограничение на работу детских садов было снято с 23 июня, согласно распоряжению мэра города Сергея Собянина. В этот же период возобновлена работа учреждений соцзащиты, библиотек, спортивных учреждений. Горожане снова могут пользоваться спортивными площадками и уличной инфраструктурой.
Как заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в учреждениях для детей будут полностью соблюдаться действующие санитарные нормы. Представитель мэрии рассказала, что департамент образования и Роспотребнадзор разработали для этого особый алгоритм действий.
В свою очередь, мэр Москвы призвал горожан не водить детей в детские сады без острой необходимости. При этом градоначальник отметил, что на данный момент дошкольные учреждения посещает около 50 тысяч детей.
В Москве возобновили работу детские сады
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