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Мэр Москвы

19:02

В столице отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов

мэр Москвы Сергей Собянин город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин заявил, что с 23 июня в столице отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов. Об этом он сообщил в своем личном блоге.

"Начиная с завтрашнего дня, 23 июня 2020 года ... отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов", – написал мэр.

Со вторника к прежней работе также возвращаются учреждения социальной защиты населения. Для горожан вновь станет доступна общественная инфраструктура – детские и спортивные площадки. Москвичи вновь смогут отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках города.

Также со вторника заработают рестораны и фитнес-центры.

Собянин отметил, что с середины мая столица преодолела три этапа снятия ограничений. По его словам, "в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни". Однако он добавил, что многие ограничения пока еще остаются в силе.

Градоначальник напомнил горожанам, что в городе по-прежнему необходимо в общественных местах использовать индивидуальные средства защиты и соблюдать соцдистанцию.

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