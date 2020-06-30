Детский сад ввели в эксплуатацию на юго-востоке столицы

09:12
Фото: stroi.mos.ru
В Некрасовке ввели в эксплуатацию детский сад на 350 мест. Об этом рассказали представители комитета государственного строительного надзора столицы, передает Агентство "Москва".
"Новостройке присвоен адрес: улица Вертолетчиков, дом 1А (ЮВАО, Некрасовка)", – говорится в сообщении Мосгосстройнадзора.
Отмечается, что в 11-м квартале Некрасовки начнет действовать современный детсад. В скором времени данное учреждение примет дошкольников. Социальный объект требуется, так как в Некрасовке продолжается постройка жилья, в том числе социального.
Новое здание соответствует всем требованиям образовательных учреждений. В частности, там оборудованы залы для музыкальных и физкультурных занятий, кружковая, методический кабинет, кабинет медсестры с процедурной, кабинеты логопеда и психолога.
Помимо того, в ходе благоустройства на прилегающей территории высадят 64 дерева, а также 255 кустарников. Этот детский сад строился за счет бюджета города.
Ранее стало известно, что к новому учебному году в Москве появится около 6 тысяч мест в детских садах и школах. За период с 2011 по 2019 год в Москве построили 96 школьных зданий и 273 детских сада.
Кроме того, планируется, что детский сад на 150 мест построят в Рязанском районе столицы. На первом этаже разместятся помещения для детей от трех до пяти лет, столовая, медкабинет и комната охраны.
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