Школу на 1,1 тыс детей открыли в ТиНАО

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В ТиНАО открыли новую школу на 1,1 тысячи учащихся, сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, на школьной территории есть спортплощадки, а в самой школе – просторный актовый зал, зал для занятий хореографией и необычная библиотека круглой формы.

"В школе № 1000 – пять профилей обучения. Все сделано по последнему слову техники: IT-полигон, кабинеты для занятий робототехникой и 3D-моделированием. В каждом классе – оборудованные места для детей с инвалидностью, есть пандусы и лифты. Школа работает, но набор учеников продолжается", – написал Собянин на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее стало известно, что в районе Левобережном до конца года построят школу на 1900 мест. Учебное заведение разделят на три блока по возрасту учеников, в каждую секцию оборудуют отдельный вход. В образовательном учреждении обустроят 12 специализированных кабинетов по научно-техническому и естественно-научному профилям.

Аудитории, конференц-залы и научные театры школы построят по принципу амфитеатра. Три спортивных зала можно будет трансформировать в единую площадку для проведения различных занятий и соревнований.

В 2020–2022 годах в городе планируют построить 230 новых социальных объектов в 109 районах.

В частности, речь идет о строительстве 82 зданий школ и детских садов, 32 поликлиник, 21 больницы и шести подстанций скорой медицинской помощи. Столичные власти стремятся наполнить жилые районы социальными объектами, которые будут находиться в шаговой доступности.

