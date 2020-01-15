Школу на 1900 мест откроют в районе Левобережном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

До конца года в районе Левобережном построят школу на 1900 мест. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Школу разделят на три блока по возрасту учеников, в каждую секцию оборудуют отдельный вход. В образовательном учреждении обустроят 12 специализированных кабинетов по научно-техническому и естественно-научному профилям.

Отмечается, что аудитории, конференц-залы и научные театры школы построят по принципу амфитеатра. Три спортивных зала можно будет трансформировать в единую площадку для проведения различных занятий и соревнований.

В актовых залах предусмотрены автоматическое складывание трибун и трансформируемые перегородки. Библиотека будет совмещена с читательской зоной, медиатекой, учительским сектором, методическим кабинетом и кабинетом технического творчества. В столовой организуют 300 посадочных мест для учеников начальной школы, а для старшей и основной – 650.

"При планировке и проектировании школы впервые были применены экспериментальные решения. Они предусматривают возможность использования кабинетов в качестве аудиторий для дополнительного образования путем объединения учебного класса и игровой", – отметил Андрей Бочкарев.

За девять месяцев 2019 года в Москве построили семь школ и 21 детский сад. В 2020–2022 годах в городе планируют построить 230 новых социальных объектов в 109 районах.

В частности, речь идет о строительстве 82 зданий школ и детских садов, 32 поликлиник, 21 больницы и шести подстанций скорой медицинской помощи. Столичные власти стремятся наполнить жилые районы социальными объектами, которые будут находиться в шаговой доступности.

