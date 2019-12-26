Новый учебный корпус на 550 мест построят в Пушкине

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Здание школы № 6 в Пушкине Московской области достроят новым корпусом. Завершение работ запланировано на 2021 год. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главгосстройнадзора.

"В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства пристройки на 550 мест к зданию школы №6, расположенной в микрорайоне Серебрянка в Пушкино", – указано в сообщении.

Новый учебный корпус, согласно проекту, будет четырехэтажным. Здесь планируют разместить учебные классы, актовый зал с эстрадой на 400 мест, новую столовую и спорткомплекс. За счет пристройки количество мест в школе увеличится до 1 тысячи 150 учеников.

Школу № 6 достроят в рамках госпрограммы Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры" за счет средств бюджета.

Накануне стало известно об открытии двух детских садов в столичном районе Северный. Глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко уточнил, что дошкольные учреждения построены в составе нового жилого комплекса.

