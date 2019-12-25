Два детских сада на 400 мест появились в районе Северном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столичном районе Северном появились два детских сада, каждый из них рассчитан на 200 мест. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как уточнил глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, детские сады построили в новом жилом комплексе на Долгопрудной аллее. В этом районе ведется активное строительство.

В трехэтажных зданиях находятся помещения для младших, средних и старших групп. Кроме того, в детских садах есть игровые комнаты, спальни, раздевалки и буфеты. Дети смогут заниматься в музыкальных и физкультурных залах. Предусмотрены кабинеты логопеда и психолога, а также медицинский блок.

На территории вокруг зданий высадили деревья и обустроили прогулочные площадки для малышей.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о формировании единых правовых основ для записи в детские сады. Прием будет проходить путем распределения с использованием региональных информационных систем. Родителям предоставят информацию об индивидуальном номере заявления, последовательности выделения места в детсаде и зачислении ребенка.

