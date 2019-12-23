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Москва 24

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Общество

14:54

Совфед одобрил закон об электронных очередях в детсады

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Совет Федерации одобрил закон о формировании единых правовых основ для записи в детские сады. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Прием будет проходить путем распределения с использованием региональных информационных систем. Данные из региональных систем будут передаваться в федеральную информационную систему доступности школьного образования.

Родителям предоставят информацию об индивидуальном номере заявления, статусе его обработки, последовательности выделения места в детсаде и зачислении ребенка.

Закон позволит гарантировать равный доступ к системе всем гражданам вне зависимости от региона проживания. Кроме того, документ значительно упрощает процедуру записи ребенка в детский сад и снижает "коррупционные риски".

Ранее сообщалось, что столичные родители могут записать ребенка в первый класс или перевести его в другую школу в течение всего учебного года на портале mos.ru. Там же оформляется карта учащегося, которая дает школьникам льготы. Это проезд на транспорте, бесплатное посещение музеев, запись к врачам, скидки на некоторые товары и услуги.

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