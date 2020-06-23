Ракова: в детсадах обеспечено соблюдение всех санитарных требований

11:51
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Столичные детские сады с 23 июня возобновили работу в обычном режиме, об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В соответствии с указом мэра с сегодняшнего дня возобновляют работу все дошкольные учреждения города. При этом подписан совместный алгоритм действий с департаментом образования и Роспотребнадзором, который позволяет нам открыть дошкольные группы в детских садах, соблюдая максимальный санитарный эпидемиологический режим", – отметила заммэра.
По ее словам, перед приходом детей в детских садах выполняется генеральная уборка всех помещений и инвентаря, полностью дезинфецируются игровые и спортивные площадки.
Все сотрудники учреждений обязаны носить маску в течение всего рабочего дня и менять ее каждые 2-3 часа. Необходимый запас масок есть в каждом детском саду, подчеркнула Ракова.
Она также рассказала, что ребенок, у которого есть подозрение на ОРВИ, не допускается на территорию детского сада, а в случае если заболевание было выявлено после прихода в учреждение, ребенка изолируют до прихода родителей.
Для снижения рисков распространения вируса в столичных детских садах был организован график прихода родителей в учреждение.
"Еще одна важная задача – это не допустить пересечения детей из разных групп, чтобы исключить или минимизировать возможные риски распространения инфекции. Для этого мы вводим особый режим прихода родителей в детский сад. С каждым родителем подписывают индивидуальный график привода ребенка в детский сад и период, в который его должны забрать, чтобы исключить скопления детей и родителей у входа в группу", – отметила заместитель мэра.
По ее словам, график составлен индивидуально для того, что бы группы не пересекались.
С 23 июня в обычный режим возвращаются детские сады и учреждения соцзащиты, а рестораны и кафе открывают для гостей свои стационарные помещения.
Ранее Ракова сообщила, что в городе действует алгоритм, который поможет максимально не допустить попадания больных COVID-19 детей в детские сады. Сейчас около 2 тысяч детей в Москве находится на карантине вследствие коронавируса.
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