Фитнес-клубы, бассейны, детские сады и рестораны возобновляют работу в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице с 23 июня наступает очередной этап отмены ограничений, введеных из-за коронавирусной инфекции.

Свою работу возобновляет спортивная индустрия – открываются фитнес-клубы и бассейны, москвичам теперь разрешается заниматься спортом на уличных тренажерах, сидеть в беседках и на скамейках в парках.

Горожанам разрешается теперь проводить торжественные бракосочетания, также в обычный режим возвращаются детские сады и учреждения соцзащиты, а рестораны и кафе открывают для гостей свои стационарные помещения.

Рестораны и кафе

Рестораны и кафе вновь могут принимать посетителей в стационарных заведениях. Неделей раньше, с 16 июня, они открыли свои летние веранды.

При этом работать заведения могут при соблюдении мер безопасности и требований Роспотребнадзора, в частности при проведении уборок с дезинфицирующими средствами, обработке контактных поверхностей, наличии средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты, контроле измерения температуры сотрудников и посетителей, соблюдении дистанции.



Рестораны и кафе заработают в Москве в полноценном режиме

Сергей Собянин ранее отметил, что с момента возобновления работы рестораны и кафе уже достигли 65% своего объема, как до пандемии. Мэр выразил уверенность, что за ближайший месяц общепит в столице практически полностью восстановится.

Фитнес-индустрия

Москвичи вновь могут заняться спортом – свои двери для них открывают фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Для них также прописаны санитарно-эпидемиологические требования.

Во всех помещениях, а также при расстановке тренажеров и на групповых занятиях в бассейнах должна проводиться дезинфекция помещений, необходим строгий контроль за системой вентиляции, должны быть в наличии средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты. Также необходимо измерять температуру сотрудникам и посетителям, следить за социальной дистанцией.

Спортивный инвентарь, скамейки, лежаки нужно дезинфицировать не реже одного раза за два часа. Также в залах для занятий спортом необходимо организовать проветривание и обеззараживание воздуха.

Для москвичей станут доступны и элементы городской инфраструктуры в общественных пространствах и парках – детские площадки, уличные тренажеры, лавочки и беседки.

Торжественные бракосочетания

С 23 июня московские отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания смогут проводить торжественные церемонии заключения брака. До этого дня регистрация брака проходила только в неторжественной обстановке без присутствия гостей и фотографов.

В этот период поженилось более пяти тысяч пар. Около 30% молодоженов перенесли регистрацию брака на более поздний срок. После проведения каждой церемонии заключения брака в торжественном зале будет проходить санитарная обработка и проветривание помещений.

Помимо этого, с 26 июня возобновится проведение бракосочетаний на необычных площадках города.

Детские сады

В обычный режим работы возвращаются детские сады, включая негосударственные учреждения и учреждения социальной защиты населения. В них будут строго соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования, чтобы исключить возможность распространения вирусной инфекции.

Туризм

В столице вновь смогут работать туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма. В то же время организация экскурсий по Москве пока еще невозможна. Зато возобновляется пассажирская навигация по Москве-реке.

С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, пропуска для передвижения по городу на транспорте, а также график прогулок. Такое решение было озвучено Сергеем Собяниным из-за снижения количества новых случаев коронавирусной инфекции.

Следующий этап вступил в силу с 16 июня. В частности, были открыты летние веранды и кафе, заработали библиотеки, риелторские конторы и службы проката. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что такая возможность вызвана ответственным подходом жителей столицы к соблюдению санитарных правил.

