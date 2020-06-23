Еще 2 578 пациентов вылечились от коронавируса в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Еще 2 578 человек вылечились от коронавируса в Москве, сообщает заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Таким образом, общее число выздоровевших от COVID-19 в столице составило 139 248 пациентов.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 578 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 139 248", – сообщила Ракова.
Отмечается, что после прохождения курса лечения врачи проводят исследования, чтобы подтвердить отсутствие заболевания. После выписки пациенты продолжают еще какое-то время оставаться под наблюдением. Им необходимо придерживаться рекомендаций, которые прописывают специалисты.
Выздоровевшим от коронавируса горожанам предлагается сдать плазму крови для лечения других москвичей от COVID-19. Желающим стать донором необходимо обратиться на горячую линию по номеру телефона 8 (495) 870-45-16.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом этапе снятия ограничительных мер в столице. Он отметил, что заболеваемость коронавирусом продолжает идти на убыль. Количество госпитализаций, по словам главы города, снизилось на 15% (501 случай в день). Кроме того, средняя численность зафиксированных случаев заражения COVID-19 уменьшилась на 10%.
Он напомнил, что с 23 июня, в частности, в Москве заработают рестораны и кафе, деятельность которых была приостановлена почти на три месяца. Кроме того, разрешено будет посещение фитнес-залов, спорткомплексов и бассейнов.
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ достойно ответила на угрозу коронавируса. Он отметил, что это удалось благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения и жизненно важных отраслей национальной экономики.
Третий этап снятия ограничений начнется в столице во вторник
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: