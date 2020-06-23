Еще 2 578 пациентов вылечились от коронавируса в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Еще 2 578 человек вылечились от коронавируса в Москве, сообщает заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом, общее число выздоровевших от COVID-19 в столице составило 139 248 пациентов.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 578 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 139 248", – сообщила Ракова.

Отмечается, что после прохождения курса лечения врачи проводят исследования, чтобы подтвердить отсутствие заболевания. После выписки пациенты продолжают еще какое-то время оставаться под наблюдением. Им необходимо придерживаться рекомендаций, которые прописывают специалисты.

Выздоровевшим от коронавируса горожанам предлагается сдать плазму крови для лечения других москвичей от COVID-19. Желающим стать донором необходимо обратиться на горячую линию по номеру телефона 8 (495) 870-45-16.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом этапе снятия ограничительных мер в столице. Он отметил, что заболеваемость коронавирусом продолжает идти на убыль. Количество госпитализаций, по словам главы города, снизилось на 15% (501 случай в день). Кроме того, средняя численность зафиксированных случаев заражения COVID-19 уменьшилась на 10%.

Он напомнил, что с 23 июня, в частности, в Москве заработают рестораны и кафе, деятельность которых была приостановлена почти на три месяца. Кроме того, разрешено будет посещение фитнес-залов, спорткомплексов и бассейнов.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ достойно ответила на угрозу коронавируса. Он отметил, что это удалось благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения и жизненно важных отраслей национальной экономики.