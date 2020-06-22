Уже почти неделю прирост новых случаев коронавируса в Москве держится на уровне 1 тысячи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице за последние сутки подтвердили 1 068 новых случаев COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Отмечается, что число новых случаев коронавируса по-прежнему меньше одного на 10 тысяч населения города. Прирост новых пациентов держится на уровне раннеапрельских показателей уже почти неделю.

43,3% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,1% – от 46 до 65 лет, 10,5% – от 66 до 79 лет, 5% – старше 80 лет и 7,1% среди заболевших – дети.

За последние сутки в России выявлено 7 600 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране зарегистрировано 592 280 случаев COVID-19. За последние сутки умерли 95 человек, за весь период – 8 206 человек. За сутки вылечились 4 705 пациентов, за все время – 344 416.

С 27 мая в Москве можно пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции по предварительной записи. Анализы сдали более 165 тысяч горожан. По последним данным, иммунитет формируется у 17,4% населения. Более подробные результаты исследования популяционного иммунитета доступны на сайте.

Владимир Путин заявил, что созданные в столице дополнительные койки для больных с коронавирусом сокращаться не будут для запаса на осень или на будущее. В то же время, по его словам, перепрофилированные медицинские учреждения можно вернуть к нормальной работе.