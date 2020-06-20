Депздрав провел проверку после смерти дважды госпитализированного пациента

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Депздрав Москвы провел проверку после смерти пациента с коронавирусом, которого госпитализировали дважды, сообщает пресс-служба ведомства.
"Проверка качества и безопасности медицинской деятельности была проведена во всех медицинских организациях, принимавших участие в оказании медицинской помощи пациенту", – говорится в заявлении.
Как выяснилось, до госпитализации в ГКБ № 15 к пациенту в течение двух суток трижды приезжала скорая, но он отказывался ехать в больницу. Пациента госпитализировали 19 мая в тяжелом состоянии.
В больнице ему сделали комплексное инструментально-лабораторное обследование, назначили симптоматическую медикаментозную терапию с кислородной поддержкой.
Кроме того, пациенту сделали рентгенографию грудной клетки, поскольку КТ-диагностику на стандартном оборудовании провести было невозможно. Исследование признаков вирусной внебольничной пневмонии не выявило.
На третий день нахождения в стационаре пациент выписался, отказавшись от лечения. По возвращении домой мужчина находился в тяжелом состоянии, после осмотра врачом-терапевтом он был экстренно госпитализирован в стационар ГКБ имени Демихова.
Пациент скончался на пятый день после госпитализации. Патологоанатомическое вскрытие показало, что смерть наступила от коронавирусной инфекции, осложненной двухсторонней полисегментарной пневмонией с острым респираторным дистресс-синдромом, протекавшей в сочетании с сопутствующими заболеваниями.
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