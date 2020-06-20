Москва сохранит резерв коек для больных с COVID-19 в качестве запаса на осень

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Созданные в Москве дополнительные койки для больных с коронавирусом сокращаться не будут для создания запаса на осень или на будущее, сообщил Владимир Путин на совещании с медиками.
"Мы договорились с мэром Сергеем Собяниным, что дополнительные койки, которые созданы, закрывать в Москве пока не будут, а вот перепрофилированные медицинские учреждения можно вернуть к нормальной работе", – цитирует президента ТАСС.
По его словам, дополнительные места должны быть в запасе, даже если в ближайшее время не окажутся нужны.
К стандартному режиму работу уже вернулись больницы имени Плетнева, имени Мухина, имени Демихова, имени Жадкевича, медучреждение № 31, госпиталь на Шаболовке, госпиталь для ветеранов войн № 1. Всего в больницах находится свыше 1,8 тысячи пациентов.
В ближайшее время возобновить прием пациентов планируют госпитали для ветеранов войн № 2 и № 3, а также больница имени Давыдовского.
В начале июня Сергей Собянин объявил, что в столице на плановое лечение горожан переведут порядка шести тысяч коек. Градоначальник отметил важность всесторонней предварительной дезинфекции и иной подготовки.
Столичные больницы начнут работать в обычном режиме
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