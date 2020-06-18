7 стационаров вернулись к стандартному режиму работы после COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

7 городских стационаров, ранее переоборудованных для борьбы с COVID-19, вернулись в привычный режим работы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Мы видим плавное снижение количества новых случаев заболевания в городе и стабилизацию числа госпитализаций, а значит, инфраструктура, перепрофилированная под COVID-19, в таких объемах больше не требуется", – рассказала вице-мэр.

По словам Раковой, к работе в обычном формате вернутся 10 стационаров. 7 из них уже приняли первых пациентов. Более 1,8 тысячи горожан приняли в ГКБ имени Плетнева, имени Мухина, имени Демихова, имени Жадкевича, № 31, а также в госпитале на Шаболовке и госпитале для ветеранов войн № 1.

На данный момент приоритет отдан профилям хирургии, травматологии и кардиологии. К работе также скоро вернутся госпитали для ветеранов войн № 2 и № 3, а также ГКБ имени Давыдовского.

Возобновление стандартного режима работы организовано в несколько этапов. На наличие коронавируса тестируется медицинский персонал, а в помещениях медучреждений проводят дезинфекцию.

Койки в заново переоборудованных стационарах установлены на расстоянии, также организовано дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Кроме того, разделены потоки пациентов.

В помещениях больниц установлены бесконтактные дозаторы и смесители с некистевым управлением для гигиены рук. Высококонтактные поверхности регулярно дезинфицируют.

В начале июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице на плановое лечение горожан переведут порядка 6 тысяч коек. Градоначальник отметил важность всесторонней предварительной дезинфекции и иной подготовки.

