Около 6 тыс коек вернут для планового лечения в Москве через 2-3 недели – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что в течение двух-трех недель в столице планируют перевести около 6 тысяч больничных коек на плановое лечение.

Он отметил, что для этого необходимо будет провести работы по приведению их в нормальное состояние. В частности, специалисты проведут дезинфекцию и ремонт коек. Кроме того, все врачи пройдут тестирование на заболевание коронавирусом.

Собянин добавил, что через несколько недель все столичные клиники смогут принимать пациентов в обычном режиме.

3 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому больницы, ранее перепрофилированные для приема больных с коронавирусом, будут постепенно возвращаться к оказанию плановой медицинской помощи.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что еще пять столичных стационаров перейдут на прежний режим работы. В частности, речь идет о госпиталях для ветеранов войн № 1, 2 и 3, ГКБ имени Давыдовского и ГКБ имени Жадкевича.

Ранее Ракова сообщила, почему в Москве удалось избежать "итальянского сценария" развития ситуации с коронавирусом. Она отметила, что ведущую роль в этом сыграло быстрое развертывание коечного фонда. Ракова напомнила, что за время пандемии в Москве создали пять резервных госпиталей общей вместимостью около 10 тысяч коек.

4 июня Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. В частности, были затронуты вопросы текущих темпов и прогноза выявляемости COVID-19 в регионах России.