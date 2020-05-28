Собянин осмотрел резервный коронавирусный госпиталь в АТЦ "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин осмотрел резервный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Медицинское учреждение развернуто на базе автомобильного торгового центра "Москва", расположенного на Каширском шоссе.

"Это, по сути дела, высокотехнологичная клиника с серьезной аппаратурой, с медицинскими газами, с соответствующими информационными системами для создания электронных постов медсестер", – сообщил мэр столицы при осмотре данного госпиталя.

Главный врач городской клинической больницы имени Юдина, к которому приписан временный госпиталь в АТЦ, Ольга Папышева рассказала градоначальнику, как получилось приспособить помещение к медицинской работе. "Нам удалось развести потоки пациентов, подготовить сотрудников для работников", – уточнила она. По словам Папышевой, были консультации с Роспотребнадзором.

"Внешне – такого высокого уровня больница. Я слышал мнение, что такие медицинские центры, которые мы создали, по качеству не уступают и даже значительно лучше больниц", – обратил внимание Собянин.

Глава города отметил, что создаваемые в столице временные стационары оснащены по всем требованиям, предъявляемым к госпиталям для моноинфекций. "Моноинфекция – это когда не много различных инфекций, а одна – коронавирус. Для таких госпиталей чем больше пространства, тем лучше", – сказал Собянин.

Помимо того, мэр города пояснил, что временные медицинские центры сохранят, если возобновится рост количества пациентов с инфекцией. "Самый страшный сценарий миновал. Мы были где-то на грани. Но прошли это благодаря совместным усилиям президента, правительства, правительства Москвы, медработников всех уровней и всех направлений, москвичам, которые ответственно относились к этому", – подчеркнул Собянин.

За последние сутки в РФ подтвержден 8 371 новый случай коронавируса. На Москву приходится 2 054 выявленных случая, на Московскую область – 774. Всего в России зарегистрирован 379 051 случай коронавирусной инфекции.